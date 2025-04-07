Воронежец продает хоккейную клюшку с автографом Овечкина почти за 4 млн руб

В Воронеже выставили на продажу хоккейную клюшку с автографом форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уверяет, что клюшка — оригинал, подаренный ему спортсменом. Воронежец также добавил, что, если Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, стоимость лота вырастет на один миллион рублей. Таким образом, после рекордного гола Овечкина клюшка стала стоить 3,75 млн рублей.
Напомним, 39-летний хоккеист в выездной игре против «Нью-Йорк Айлендерс» довел общее количество шайб в регулярных сезонах до 895. Овечкин превзошел достижение канадского спортсмена Уэйна Гретцки, завершившего карьеру с 894 голами. Оба хоккеиста достигли этого результата за 1487 матчей.