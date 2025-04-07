Воронежец продает хоккейную клюшку с автографом Овечкина почти за 4 млн руб

Продавец уверяет, что клюшка — оригинал, подаренный ему спортсменом. Воронежец также добавил, что, если Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, стоимость лота вырастет на один миллион рублей. Таким образом, после рекордного гола Овечкина клюшка стала стоить 3,75 млн рублей.