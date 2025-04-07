В Минске остановили движение поездов по Московской линии метро

В метро Минска пришлось остановить состав поезда, из-за чего встала вся «синяя» линия. Подробности сообщили в пресс-службе метрополитена белорусской столицы.
Инцидент произошел на станции метро «Московская» 7 апреля. Как пояснили в пресс-службе минского метрополитена, причиной остановки состава стали технические обстоятельства.
— Было временно остановлено движение поездов по Московской линии, — пояснили в метрополитене.
На 09.00 часов движение поездов в минской подземке восстановили, после чего проводилась диспетчерская регулировка движения.
Тем временем СК выясняет обстоятельства взрыва боеприпаса в Брестском районе, где погиб мальчик: «Подросток нашел мину в высохшем пруду у дома, принес во двор, разобрал, детонатор взорвался в руке».
Еще в Минской области милиционеры задержали работников школ с продуктами на выходе: «Мясо, яйца, молоко, апельсины».