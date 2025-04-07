Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске остановили движение поездов по Московской линии метро

Метрополитен Минска объяснил остановку состава на станции «Московской».

Источник: Комсомольская правда

В метро Минска пришлось остановить состав поезда, из-за чего встала вся «синяя» линия. Подробности сообщили в пресс-службе метрополитена белорусской столицы.

Инцидент произошел на станции метро «Московская» 7 апреля. Как пояснили в пресс-службе минского метрополитена, причиной остановки состава стали технические обстоятельства.

— Было временно остановлено движение поездов по Московской линии, — пояснили в метрополитене.

На 09.00 часов движение поездов в минской подземке восстановили, после чего проводилась диспетчерская регулировка движения.

Тем временем СК выясняет обстоятельства взрыва боеприпаса в Брестском районе, где погиб мальчик: «Подросток нашел мину в высохшем пруду у дома, принес во двор, разобрал, детонатор взорвался в руке».

Еще в Минской области милиционеры задержали работников школ с продуктами на выходе: «Мясо, яйца, молоко, апельсины».