В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.