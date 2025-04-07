В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой.
«Сотрудниками Управления принимаются дополнительные меры для обеспечения комфортного прохождения гражданами контрольных процедур в пункте пропуска. За прошедший период пропускная способность пункта пропуска увеличена вдвое. В целях недопущения образования скоплений транспортных средств функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан», — говорится в сообщении.
Пункт пропуска работает круглосуточно без перерывов и выходных. Граждан при планировании поездок в Крым призывают учитывать возрастающий автомобильный трафик через пункты.
«При необходимости рекомендуется выбирать менее загруженные маршруты движения через пункты пропуска Армянск и Перекоп», — добавили в ведомстве.
В Погрануправлении также проинформировали, что из-за близости расположения пунктов пропуска к зоне проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья граждан.
«В районах действия сигнала о ракетной опасности прекращается движение автотранспорта, пункты пропуска временно приостанавливают свою работу. В отношении граждан на время тревоги принимаются меры по их направлению в безопасные места», — отметили в Погрануправлении.