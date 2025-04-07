Собянин: московские цифровые проекты успешно используются в других регионах

Также, по словам Собянина, столица делится опытом в области бизнеса и инноваций. Так, инвестиционная карта Москвы, запущенная в 2014 году, стала основой для новой федеральной версии. С 1 февраля 2024 года на карте размещено более 15 тыс. площадок для инвестиций по всей стране. Платформа Mos.Hub стала местом работы более чем для 24 тыс. разработчиков, на ней размещено около 30 тыс. проектов. Московский инновационный кластер и его цифровая платформа объединяют более 40 тыс. участников, включая стартапы и компании из 86 регионов.