Собянин: московские цифровые проекты успешно используются в других регионах

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва готова передавать инновационные разработки для разных сфер жизни другим регионам. Примеры успешной передачи таких решений в разные области России мэр привел в личном блоге.
«Москва создает инновационные цифровые решения для самых разных сфер жизни: от медицины и образования до строительства и туризма. Мы разрабатываем технологии для комфорта москвичей и одновременно готовы делиться цифровыми продуктами со всеми регионами России. В конечном счете это выгодно и нам самим», — говорится в сообщении.
Собянин отметил, что одним из важнейших проектов стала «Московская электронная школа» (МЭШ). Сервисы МЭШ стали основой для цифровых образовательных платформ в других регионах. В общей сложности система насчитывает 4 млн пользователей в Калужской, Московской, Тюменской областях, Республиках Татарстан и Дагестан.
Также по поручению президента России Владимира Путина Москва передала медицинские технологии врачам из 69 субъектов РФ. Сервисы искусственного интеллекта используются для анализа томограмм, рентгенограмм и других медицинских изображений.
Москва передает регионам и технологии транспорта, добавил мэр. Так, транспортной картой «Тройка», которая появилась в 2013 году в столице, уже пользуются в 30 регионах, к системе подключено более 13 тыс. транспортных средств. Сервис Russpass с 2020 года помогает планировать путешествия по России и объединяет 85 регионов. Также в 42 регионах страны используют портал поставщиков, который изначально создавали для столицы. Он объединяет более 365 тыс. поставщиков и содержит свыше 3 млн позиций товаров и услуг.
Также, по словам Собянина, столица делится опытом в области бизнеса и инноваций. Так, инвестиционная карта Москвы, запущенная в 2014 году, стала основой для новой федеральной версии. С 1 февраля 2024 года на карте размещено более 15 тыс. площадок для инвестиций по всей стране. Платформа Mos.Hub стала местом работы более чем для 24 тыс. разработчиков, на ней размещено около 30 тыс. проектов. Московский инновационный кластер и его цифровая платформа объединяют более 40 тыс. участников, включая стартапы и компании из 86 регионов.