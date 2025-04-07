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18 новых площадок для мини-футбола появится в Нижнем Новгороде в 2025 году

3 новые площадки установят на территориях муниципальных спортшкол, 15 — на модернизированных открытых площадках в районах города.

Источник: Время

2106 человек занимаются футболом в муниципальных спортивных школах дополнительного образования Нижнего Новгорода в настоящее время. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Для сравнения: в 2024 году в подведомственных департаменту спортшколах футболом занималось 1880 человек.

«В соревнованиях по футболу различного уровня ежегодно принимают участие все воспитанники муниципальных спортивных школ», — отметили в департаменте.

По информации источника, в 2025 году муниципальное автономное учреждение «МЦ спортивных объектов и ГТО» планирует провести работы по модернизации 15-ти открытых спортивных площадок в районах Нижнего Новгорода. На их территориях будут размещены площадки для мини-футбола.

Кроме того, три новые открытые площадки для мини-футбола в текущем году планируется установить на территориях муниципальных спортшкол дополнительного образования: МБОУ ДО «КСШ № 1», МБОУ ДО СШ «Олимп», МБОУ ДО СШ ДС «Северная звезда».

Ранее сообщалось, что спортплощадку модернизировали в деревне Мордвинцево.