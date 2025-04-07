18 новых площадок для мини-футбола появится в Нижнем Новгороде в 2025 году

По информации источника, в 2025 году муниципальное автономное учреждение «МЦ спортивных объектов и ГТО» планирует провести работы по модернизации 15-ти открытых спортивных площадок в районах Нижнего Новгорода. На их территориях будут размещены площадки для мини-футбола.