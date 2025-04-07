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Вокалистка из Казани прошла в четвертьфинал шоу «Голос»

Она перешла к другому наставнику.

Источник: Reuters

Казанская вокалистка Лиана Зайнуллина пробилась в четвертьфинал популярного проекта «Голос» (12+) на Первом канале. Девушка чуть не покинула шоу на этапе «Нокауты», однако получила спасение. Расскажем, чем на этот раз она впечатлила жюри.

На этапе «Нокаутов» Лиана представила песню «Земля» рок-группы «Маша и Медведи», прозвучавшую в известной кинокартине «Брат-2».

Антон Беляев, который был ее наставником, предпочел другого конкурсанта для дальнейшего участия в своем коллективе. Однако Лиана не покинула шоу: Баста использовал право на «спасение» и пригласил талатливую певицу из Казани в свою команду. Таким образом Лиана Зайнуллина продолжит свое выступление на проекте уже под руководством нового наставника.