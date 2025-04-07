Военную технику возле иркутского Дома офицеров отреставрируют

«Дом офицеров — это будущий центр военно-патриотического воспитания. Здесь каждый сможет найти свое место: наши ветераны боевых действий, участники СВО, молодежь. Хотим, чтоб это здание стало визитной карточкой Иркутска. Сделаем это по-современному, но с сохранением исторических моментов. В год 80-летия Победы, в Год Защитника Отечества это важно для всех нас. Это дань уважения всем жителям, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, кто сейчас защищает Родину», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.