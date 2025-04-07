Военную технику возле иркутского Дома офицеров отреставрируют

К обновлению знакового для города культурного объекта областное правительство приступило в прошлом году. Сейчас уже обновлена кровля, подрядчики завершают ремонт фасада. Ведется внутренняя отделка помещений и ремонт инженерной системы.
«Дом офицеров — это будущий центр военно-патриотического воспитания. Здесь каждый сможет найти свое место: наши ветераны боевых действий, участники СВО, молодежь. Хотим, чтоб это здание стало визитной карточкой Иркутска. Сделаем это по-современному, но с сохранением исторических моментов. В год 80-летия Победы, в Год Защитника Отечества это важно для всех нас. Это дань уважения всем жителям, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, кто сейчас защищает Родину», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По словам главы региона, есть замечания к подрядчику, который выполнял кровельные работы. Предстоит много работы внутри здания.
В ходе рабочего выезда также обсудили планы по приведению в порядок музея боевой техники. Машины находятся возле Дома офицеров с 2000 года.
«Из семи единиц, расположенных здесь, пять — гаубица, миномет, БМП-1, БТР-70, БМ-19 будут отправлены на реставрацию в воинские части нашего города. Танк и ракета ПВО остаются. Танк будут приводить в порядок здесь же курсанты военно-учебного центра Иркутского государственного университета», — рассказал представитель правления клуба генералов Иркутской области Василий Сундарев.
Администрация Иркутска активно подключится к этой работе.
«Предоставим технику для транспортировки экспонатов. Кроме того, пока будут идти реставрационные работы, приведем в порядок площадку: проведем формовочную обрезку деревьев, заменим баннер. Специалисты МУП “Иркутскавтодор” сделают необходимое благоустройство того места, где установлены боевые машины. Эти работы выполним до 9 Мая. В дальнейшем планируем провести комплексную реставрацию этого места в рамках общей концепции развития улицы Карла Маркса», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Полное завершение ремонта запланировано в следующем году. В обновленном здании планируют разместить центр патриотического воспитания молодежи, а также расширить существующий музей боевой славы, сообщает пресс-служба мэрии.