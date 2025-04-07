В Калининградский приют привезли истощенного и больного тюленя

Столичные специалисты пытались его поймать, но не смогли. Местным коллегам они заявили, что помощь тюленю не нужна и он здоров. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.
В реальности же тюлень в плохом состоянии и его тело кишит паразитами.
«Если вы не смогли взять животное, то так и заявляйте. Не объявляйте животное здоровым, так как это потом мешает и гражданам, и надзорным органам верно оценивать состояние животного и создает неудобства для тех, кто умеет работать», — отметили калининградские специалисты. Волонтеры приюта рассказали, что их обманули заявлением о том, что тюлень здоров, пишет «Бриф24».
Ранее ученые попросили калининградцев сообщать о найденных на берегу моря бельках.