В Калининградский приют привезли истощенного и больного тюленя

«Если вы не смогли взять животное, то так и заявляйте. Не объявляйте животное здоровым, так как это потом мешает и гражданам, и надзорным органам верно оценивать состояние животного и создает неудобства для тех, кто умеет работать», — отметили калининградские специалисты. Волонтеры приюта рассказали, что их обманули заявлением о том, что тюлень здоров, пишет «Бриф24».