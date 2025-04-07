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В Калининградский приют привезли истощенного и больного тюленя

Калининградцы нашли на пляже истощенного тюленя.

Источник: телеграм-канал Биосферы Балтики

Столичные специалисты пытались его поймать, но не смогли. Местным коллегам они заявили, что помощь тюленю не нужна и он здоров. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.

В реальности же тюлень в плохом состоянии и его тело кишит паразитами.

«Если вы не смогли взять животное, то так и заявляйте. Не объявляйте животное здоровым, так как это потом мешает и гражданам, и надзорным органам верно оценивать состояние животного и создает неудобства для тех, кто умеет работать», — отметили калининградские специалисты. Волонтеры приюта рассказали, что их обманули заявлением о том, что тюлень здоров, пишет «Бриф24».

Ранее ученые попросили калининградцев сообщать о найденных на берегу моря бельках.