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В Сети вышел сериал о приключениях обездвиженного юноши из Перми

22-летний парень имеет генетическое заболевание.

Источник: Фонд «Дедморозим»

Сериал о приключениях обездвиженного юноши из Перми начал выходить в Сети, сообщает фонд «Дедморозим».

Речь идёт о 22-летнем Егоре Ильине, который имеет редкое генетическое заболевание — миодистрофию Дюшенна. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что из-за болезни у молодого человека слабеют мышцы во всём теле. Сейчас Егор может двигать только кистями рук. Питание юноше подаётся через гастростому, а для поддержания дыхания периодически необходим аппарат вентиляции лёгких.

Несмотря на заболевание, Егор старается вести активную жизнь вместе со своим отцом Евгением. Когда молодой пермяк и его родитель попробовали составить список подходящих развлечений — нейросеть предложила им библиотеку и торговый центр. Мужчины не согласились и решили сделать отдых более авантюрным, а приключения запечатлеть в формате сериала. Проект получил название «Егор против нейросети».

По словам креативного продюсера проекта Вячеслава Варанкина, это первый в РФ вертикальный мини-сериал об обездвиженном человеке, его приключениях и возможностях. В шоу запланировано шесть серий. Сейчас опубликована первая из них, в которой Егор с отцом прокатился на автомобиле «Порше».