В Сети вышел сериал о приключениях обездвиженного юноши из Перми

По словам креативного продюсера проекта Вячеслава Варанкина, это первый в РФ вертикальный мини-сериал об обездвиженном человеке, его приключениях и возможностях. В шоу запланировано шесть серий. Сейчас опубликована первая из них, в которой Егор с отцом прокатился на автомобиле «Порше».