Белорус Протас не сыграет в ближайших матчах «Вашингтона» после побитого Овечкиным рекорда Гретцки

Главный тренер клуба Спенсер Карбери сообщил о травме Протаса на пресс-конференции перед воскресным матчем против «Айлендерс». Карбери без излишних подробностей сказал, что белорус «получил повреждение нижней части тела», а в строй, скорее всего вернется «с недели на неделю».