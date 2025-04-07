Белорус Протас не сыграет в ближайших матчах «Вашингтона» после побитого Овечкиным рекорда Гретцки

Стало известно, что белорусский хоккеист Алексей Протас не сыграет за «Вашингтон» после того, как россиянин Александр Овечкин взял рекорд Уэйна Гретцки, корни которого из Беларуси.
Здесь мы писали о том, что Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки.
После матча стало известно о серьезной травме, которую получил белорусский нападающий «Вашингтона». И официально Протас помещен клубом в список травмированных.
Главный тренер клуба Спенсер Карбери сообщил о травме Протаса на пресс-конференции перед воскресным матчем против «Айлендерс». Карбери без излишних подробностей сказал, что белорус «получил повреждение нижней части тела», а в строй, скорее всего вернется «с недели на неделю».
Напомним, в предыдущей игре «Кэпиталз» с «Чикаго» Алексей порезал ногу, когда столкнулся коньками с защитником соперника Уайаттом Кайзером.
В текущем сезоне в копилке белорусского нападающего — 66 (30+36) очков в 76 матчах.
Мы раньше подробнее писали о том, что известно о белорусском хоккеисте Алексее Протасе, который подписал контракт с хоккейным клубом НХЛ «Вашингтон» на $17 млн.
Тем временем Белстат сообщил, что более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим. Еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве.