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Белорус Протас не сыграет в ближайших матчах «Вашингтона» после побитого Овечкиным рекорда Гретцки

Белорус Протас не сыграет за «Вашингтон» после взятого Овечкиным рекорда Гретцки.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что белорусский хоккеист Алексей Протас не сыграет за «Вашингтон» после того, как россиянин Александр Овечкин взял рекорд Уэйна Гретцки, корни которого из Беларуси.

Здесь мы писали о том, что Овечкин забил 895 голов в чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки.

После матча стало известно о серьезной травме, которую получил белорусский нападающий «Вашингтона». И официально Протас помещен клубом в список травмированных.

Главный тренер клуба Спенсер Карбери сообщил о травме Протаса на пресс-конференции перед воскресным матчем против «Айлендерс». Карбери без излишних подробностей сказал, что белорус «получил повреждение нижней части тела», а в строй, скорее всего вернется «с недели на неделю».

Напомним, в предыдущей игре «Кэпиталз» с «Чикаго» Алексей порезал ногу, когда столкнулся коньками с защитником соперника Уайаттом Кайзером.

В текущем сезоне в копилке белорусского нападающего — 66 (30+36) очков в 76 матчах.

Мы раньше подробнее писали о том, что известно о белорусском хоккеисте Алексее Протасе, который подписал контракт с хоккейным клубом НХЛ «Вашингтон» на $17 млн.

Тем временем Белстат сообщил, что более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим. Еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве.