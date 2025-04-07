Жители Омской области задолжали банкам 403 тысячи рублей

«Лидеры по доле просрочки в основном представлены республиками Северного Кавказа, и картина за год не претерпела изменений. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования и невысоких зарплат», — отметили 7 апреля аналитики.