Жители Таганрога могут бесплатно сделать флюорографию. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Акция пройдет 7 апреля. Передвижной флюорограф Таганрогского филиала Областного клинического центра фтизиопульмонологии будет работать на базе поликлинического отделения № 1 на улице П. Тольятти, 14.
С 13:00 до 15:30 все желающие смогут бесплатно пройти флюорографию и получить заключение врача — при наличии паспорта и полиса ОМС.
Кроме того, с 7 по 13 апреля в библиотеках города пройдут лекции о здоровом образе жизни с участием медиков.
Мероприятия приурочены к всероссийской Неделе продвижения ЗОЖ, которая в этом году проходит под девизом: «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего».