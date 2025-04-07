Когда начнется реконструкция Центрального стадиона в Алматы

В конце 2024 года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что ожидается реконструкция главного стадиона города с расширением на 32 тысячи мест.
Центральный стадион построен в 1958 году. Мы в следующем году начинаем его реконструкцию. Стадион будет соответствовать всем стандартам, и там можно будет проводить высокие кубки на европейском и мировом уровне. Там будет все закрыто, не будет открытых площадок, из-за которых возникают проблемы.
Он добавил, что утверждена концепция развития по новой системе ЕРС-контракта («под ключ»).
В этой связи агентство Kazinform направило официальный запрос в городское управление строительства. В ответе ведомства говорится, что точная дата начала строительных работ на стадионе пока не определена.
Реконструкция Центрального стадиона запланирована на 2025−2026 годы. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена на основе подготовленной проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы.
Также отмечается, что проект будет разработан с участием международных компаний, имеющих опыт в подобных работах, и с сохранением исторического облика объекта.
После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 23 000 до 35 000 мест. В настоящее время на Центральном стадионе работают 46 человек.
Напомним, в прошлом году на Центральном стадионе Алматы состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги конференций между «Челси» и «Астана». Перед матчем футбольные фанаты в социальных сетях выразили недовольство состоянием стадиона Алматы. Они отметили, что некоторые сектора не были вычищены от снега. В ответ на это управляющий Центральным стадионом Бауыржан Жумажанов был отстранен от занимаемой должности.