Когда начнется реконструкция Центрального стадиона в Алматы

Центральный стадион построен в 1958 году. Мы в следующем году начинаем его реконструкцию. Стадион будет соответствовать всем стандартам, и там можно будет проводить высокие кубки на европейском и мировом уровне. Там будет все закрыто, не будет открытых площадок, из-за которых возникают проблемы.