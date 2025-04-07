В Иркутской области для бойцов СВО создадут интернет-ресурс о мерах поддержки

— Специализированный интернет-ресурс предложили создать по примеру других регионов. Нужно чтобы участник СВО, ответив на несколько простых вопросов по своему статусу, сразу видел весь перечень льгот, на которые он может претендовать. Это существенно упростит процесс получения мер поддержки. Для нас важно, чтобы эти меры действительно работали и создавали комфортные условия как для бойцов, так и для их семей, — прокомментировал Александр Ведерников.