В Иркутской области для бойцов СВО создадут интернет-ресурс о мерах поддержки

В Иркутской области планируют создать интернет-портал, который будет подробно отображать информацию о мерах поддержки для бойцов специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании региона, данную идею предложил председатель Заксобрания Александр Ведерников после разговора с военнослужащим Дмитрием Ждановым.
Со слов ветерана СВО, помощь получить довольно трудно. Связано это с тем, что некоторые льготы предоставляются всем бойцам, а некоторые — раненым или награжденным. Например, супруга Дмитрия Жданова была вынуждена обратиться в несколько подразделений социальных служб для уточнения информации — хотела получить компенсацию на покупку дров.
— Специализированный интернет-ресурс предложили создать по примеру других регионов. Нужно чтобы участник СВО, ответив на несколько простых вопросов по своему статусу, сразу видел весь перечень льгот, на которые он может претендовать. Это существенно упростит процесс получения мер поддержки. Для нас важно, чтобы эти меры действительно работали и создавали комфортные условия как для бойцов, так и для их семей, — прокомментировал Александр Ведерников.
Отметим, что региональный парламент контролирует, чтобы все бойцы получали предусмотренные меры поддержки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье утвердят план восстановительных работ в пострадавших от урагана территориях.