Дети военного времени в Хабаровском крае получат выплаты ко Дню Победы

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в крае усилили меры поддержки для старшего поколения. Для получения выплат не нужно подавать заявление — деньги поступят автоматически. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Дмитрий Демешин подписал закон о выплате двух тысяч рублей детям военного времени. Как рассказали в минсоцзащиты, деньги получат 37 671 человек. Всем им уже больше 80 лет.
Сохраняются и другие меры помощи: бесплатные зубные протезы, санаторное лечение, выездные осмотры. Также пожилым доступны курсы компьютерной грамотности, льготные билеты в театры и музеи.
«В регионе ветеранам доступен комплексный перечень мер социальной поддержки и услуг, которые предоставляются за счет бюджета», — сказал министр соцзащиты края Александр Дорофеев.
Для одиноких ветеранов организовано бесплатное обслуживание на дому — помощь с уборкой, покупкой продуктов и лекарств.