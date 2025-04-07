Жители Борисоглебска строят «дамбы» из-за отсутствия ливневок

О сложностях местных жителях рассказали активисты Народного фронта. Люди сообщили общественникам, что после дождей подтопления на улицах Льва Толстого, Комсомольской, Металлистов и смежных переулков образовывались и раньше, но после асфальтирования улицы Льва Толстого в 2019 году ситуация усугубилась. Дело в том, что при строительстве не сделали ливневки, в итоге дождевым водам просто некуда уходить и реки с асфальта текут во дворы и переулки.