Жители Борисоглебска строят «дамбы» из-за отсутствия ливневок

О сложностях местных жителях рассказали активисты Народного фронта. Люди сообщили общественникам, что после дождей подтопления на улицах Льва Толстого, Комсомольской, Металлистов и смежных переулков образовывались и раньше, но после асфальтирования улицы Льва Толстого в 2019 году ситуация усугубилась. Дело в том, что при строительстве не сделали ливневки, в итоге дождевым водам просто некуда уходить и реки с асфальта текут во дворы и переулки.
Естественно, вода негативно влияет на фундамент, чтобы как-то защитить жилье люди возводят земляные насыпи, «дамбы». И отчаянно просят помощи в строительстве ливневок у чиновников. Уже шесть лет. Однако несмотря на обещание властей рассмотреть вопрос, ситуация пока не улучшилась. Активисты Народного фронта, после обращений людей, написали соответствующие заявления в СК и прокуратуру.