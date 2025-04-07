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Сдвоенный состав «Ласточки» будет курсировать на ГЖД с 25 апреля

Сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» будет курсировать по маршруту Нижний Новгород — Москва с 25 апреля по 1 июня 2025 года, сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Источник: предоставлено пресс-службой ГЖД

Из столицы России десятивагонный состав будет отправляться в 21:15, прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Из столицы Приволжья «Ласточка» будет отправляться в 04:51 и прибывать в Москву в 09:09.

«Перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах “Ласточка” в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. ОАО “РЖД” следит за изменениями спроса, при необходимости увеличивая составность поездов», — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, в январе-марте 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали отправлены более 8,6 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них в дальнем следовании перевезено около 2 млн человек (-0,6%), в пригородном сообщении — более 6,6 млн (+3,8%).