Сдвоенный состав «Ласточки» будет курсировать на ГЖД с 25 апреля

Напомним, в январе-марте 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали отправлены более 8,6 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них в дальнем следовании перевезено около 2 млн человек (-0,6%), в пригородном сообщении — более 6,6 млн (+3,8%).