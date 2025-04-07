Мэр Лошкин поручил главам челябинских районов бороться с нелегальными летниками

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам городских районов проследить за летниками, которые начнут открываться на улицах с наступлением теплой погоды.
— У нас начнется работа предприятий общепита, которая имеет часто форму самозахвата, — заявил Алексей Лошкин. — Надо вести работу, разъяснять, чтобы все эти объекты были согласованы. Главы, вы все такие участки у себя знаете.
Мэр также призвал челябинских бизнесменов строго соблюдать правила при открытии летних террас кафе и не занимать площадки без разрешения.