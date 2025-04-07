Лифт — в бездну? Почему в Ташкенте участились случаи застревания в лифтах

Vaib.uz (Узбекистан. 7 апреля). В последнее время в столичных новостных лентах тревожно часто мелькают сообщения от МЧС о спасении людей, застрявших в лифтах. Кажется, лифт в Ташкенте всё чаще становится не средством передвижения между этажами, а капканом, из которого не так просто выбраться без вмешательства спасателей.