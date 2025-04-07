Лифт — в бездну? Почему в Ташкенте участились случаи застревания в лифтах

Только за последний месяцы в Ташкенте сотрудники МЧС как минимум три раза выезжали на вызовы, связанные с застреванием людей в лифтах. И сейчас мы говорим только о случаях, о которых стало известно.
В лифтах оказываются заблокированы не только взрослые, но и дети, пожилые. А ведь в условиях наступающей жары, плохой вентиляции и стресса пребывание в металлической клетке превращается в настоящее испытание. В некоторых случаях людям приходится ждать помощи по 30−40 минут. Это не просто неудобство — это угроза жизни и здоровью.
Почему лифты не работают?
Проблема — в износе оборудования и халатности обслуживающих организаций. Многие лифты в столичных домах, особенно в старом жилом фонде, давно вышли за пределы своего эксплуатационного срока, но продолжают «пахать», скрипя, задыхаясь, и, в конце концов, застревая.
В настоящее время в многоквартирных домах города Ташкента установлен 9101 лифт, из которых срок эксплуатации 2042 (22,4%) уже истёк. В начале года столичный хоким подписал постановление о замене 452 лифтов с истекшим сроком службы на современные. Остаётся надеяться, что это решение действительно будет реализовано.
В УК часто ссылаются на нехватку финансирования, сложности с запчастями, отсутствие специалистов. Но почему же тогда люди каждый месяц платят за обслуживание дома, включая обслуживание лифтов? Куда идут эти деньги?
Спасатели вместо техников
МЧС героически справляется с задачей: они приезжают быстро, профессионально вытаскивают людей, успокаивают, оказывают помощь. Но разве именно спасатели должны заниматься тем, что по закону должны обеспечивать коммунальные службы и обслуживающие компании?
Если лифты застревают регулярно, это уже не «непредвиденная ситуация», а системная проблема. А значит, решать её нужно не спасателями, а городскими властями, коммунальными структурами, поставщиками лифтового оборудования.
Нужны реформы и прозрачность
Во-первых, необходимо срочно провести аудит состояния всех лифтов в столице, особенно в многоэтажках. Эти данные должны быть открытыми для граждан. Во-вторых, в каждом доме должен быть видимый график технического обслуживания и информация о компании, ответственной за лифты, с контактами. В-третьих, нужно ужесточить ответственность за нарушение регламентов.
А пока этого нет, лифт остаётся «лотереей»: повезёт — доедешь, не повезёт — вызовешь МЧС. И это недопустимо для столицы, потому что сегодня застревание в лифте — это неприятность. А завтра — это может стать трагедией.