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«Сейчас орехов напихает»: в Ростове белка обыскала карманы кофты, висевшей после стирки на веревке

Ростовская область, 7 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове белка залезла в карманы кофты, которая висела после стирки на бельевой веревке в одном из окон многоэтажки. Видео с пушистой проказницей опубликовал телеграм-канал «Это Ростов! Новости».

«Орешки ищет», «Белки хитрее, чем мы думаем», «У нас на Суворова прижилась проказница. Купили ей домик и кормим», «Карманница», «Какая милота с утра», «Может, она орехи там прячет», «Сейчас орехов напихает в карманы», — пишут пользователи в сети.