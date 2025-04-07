«Орешки ищет», «Белки хитрее, чем мы думаем», «У нас на Суворова прижилась проказница. Купили ей домик и кормим», «Карманница», «Какая милота с утра», «Может, она орехи там прячет», «Сейчас орехов напихает в карманы», — пишут пользователи в сети.
«Сейчас орехов напихает»: в Ростове белка обыскала карманы кофты, висевшей после стирки на веревке
Ростовская область, 7 апреля 2025. DON24.RU. В Ростове белка залезла в карманы кофты, которая висела после стирки на бельевой веревке в одном из окон многоэтажки. Видео с пушистой проказницей опубликовал телеграм-канал «Это Ростов! Новости».