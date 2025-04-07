«Сейчас орехов напихает»: в Ростове белка обыскала карманы кофты, висевшей после стирки на веревке

«Орешки ищет», «Белки хитрее, чем мы думаем», «У нас на Суворова прижилась проказница. Купили ей домик и кормим», «Карманница», «Какая милота с утра», «Может, она орехи там прячет», «Сейчас орехов напихает в карманы», — пишут пользователи в сети.