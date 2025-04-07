Волгоградцы массово получают лжеквитанции ЖКХ с опасными QR-кодами

В своих почтовых ящиках волгоградцы все чаще находят подозрительные квитанции. В них указано, что якобы у абонента есть долг за коммунальные услуги. Оплатить его предлагают через QR-код.
Если перейти по нему, то можно перечислить деньги на счета злоумышленников или попасть на фишинговые сайты, которые создаются для кражи персональной информации.
В некоторых случаях на платежках от мошенников есть информация о необходимости как можно скорее пройти поверку счетчиков. При этом аферисты запугивают тем, что приборы будут считаться непригодными для учета водопотребления.
В МВД призвали местных жителей перепроверять все полученные квитанции. Реквизиты лучше сравнить с прошлыми платежными документами. Также можно позвонить в управляющую компанию.