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Волгоградцы массово получают лжеквитанции ЖКХ с опасными QR-кодами

Если повестись на уловки аферистов, можно остаться без денег и не оплатить «коммуналку».

Источник: РИА "Новости"

В своих почтовых ящиках волгоградцы все чаще находят подозрительные квитанции. В них указано, что якобы у абонента есть долг за коммунальные услуги. Оплатить его предлагают через QR-код.

Если перейти по нему, то можно перечислить деньги на счета злоумышленников или попасть на фишинговые сайты, которые создаются для кражи персональной информации.

В некоторых случаях на платежках от мошенников есть информация о необходимости как можно скорее пройти поверку счетчиков. При этом аферисты запугивают тем, что приборы будут считаться непригодными для учета водопотребления.

В МВД призвали местных жителей перепроверять все полученные квитанции. Реквизиты лучше сравнить с прошлыми платежными документами. Также можно позвонить в управляющую компанию.