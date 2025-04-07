Хабаровский край на этой неделе накроет аномальное тепло

— На большей части территории края погода ожидается без осадков, только на севере пройдет небольшой снег, 10 апреля он может быть сильный, — рассказала нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду с порывами до 9−14 метров. Температура воздуха ночью 8 и 9 апреля еще от −2 до +3 градусов, на севере от 0 до −5, 10 апреля уже от 0 до +7 градусов. Дневной фон температур тоже постепенно растет, от +10…+17 градусов 8 и 9 апреля до +17…+22 градусов на юге 10 апреля. На остальной территории воздух начнет прогреваться до +15…+20 градусов.