Хабаровский край на этой неделе накроет аномальное тепло

Тепло, которого мы так долго ждали, наконец приходит в Хабаровский край. Причем сразу аномально хорошее, днем температуры будут выше обычных в начале апреля на 10−12 градусов.
— На большей части территории края погода ожидается без осадков, только на севере пройдет небольшой снег, 10 апреля он может быть сильный, — рассказала нашему изданию ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду с порывами до 9−14 метров. Температура воздуха ночью 8 и 9 апреля еще от −2 до +3 градусов, на севере от 0 до −5, 10 апреля уже от 0 до +7 градусов. Дневной фон температур тоже постепенно растет, от +10…+17 градусов 8 и 9 апреля до +17…+22 градусов на юге 10 апреля. На остальной территории воздух начнет прогреваться до +15…+20 градусов.
В Хабаровске на предстоящей неделе без существенных осадков, ветер восточного направления 7−12 метров в секунду, в отдельные дни порывы могут достигать 9−14 градусов, ночью температура около 0.
С 10 апреля температуры на рассвете станут положительными, от +1…+3 градусов. Дневной фон температур завтра, 8 апреля, +11…+13 градусов, а начиная с 9 апреля, уже от +15 до +19 градусов.
Воздух прогреется на 10−12 градусов выше обычной нормы начала апреля.
Но этот всплеск тепла, предупреждают синоптики, кратковременный. Потом мы вернемся к температурам, близким к норме +10…+15 градусов.
По народному календарю 8 апреля отмечается Собор архангела Гавриила — праздник в честь небесного посланника, который принес благую весть Деве Марии. На Руси этот день называли Гавриил Благовест.
Интересно, что архангел Гавриил почитается не только у христиан, но и в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». Ему молятся о защите от молнии и пожара, недоброжелателей и врагов, болезней людей и домашних животных.