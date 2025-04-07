СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги

Стало известно, на каком месте находится белорусский паспорт среди «самых сильных паспортов», информирует портал CNBC.
Рейтинг сильнейших паспортов опубликован компанией Nomad Capitalist. В своем ежегодном исследовании компания оценивает не только возможности безвизового въезда по паспорту определенной страны, но и еще целый ряд иных параметров.
В частности, в данном рейтинге паспорт того или иного государства оценивался по пяти критериям: возможности безвизового въезда (50% оценки), налоги внутри страны (20%), глобальное восприятие страны в мире (10%), возможности двойного гражданства (10%), уровень личной свободы (10%).
В итоге лидером исследования стала Ирландия. А в топ-5 наиболее «продвинутых» паспортов также вошли Швейцария, Греция, Португалия и Мальта.
Из стран постсоветского пространства самый высокий балл получила Латвия, занявшая 19-е место рейтинга, за нею идут Эстония (21-е), Литва (29-е). Россия заняла 95-ю строчку рейтинга, а Беларусь оказалась на 125 месте. Ниже республики в рейтинге следуют Азербайджан, Руанда, Туркменистан, Кыргызстан, Индия и ряд других стран.
Кстати, еще Белстат сравнил обеспеченность врачами Беларуси и Швейцарии, Исландии, Литве. И также Белстат сообщил, что более 93% белорусских женщин и мужчин считают свое здоровье хорошим.
И мы писали, что десантники представят Беларусь на Параде Победы в Москве 9 мая 2025.