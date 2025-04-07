СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги

Из стран постсоветского пространства самый высокий балл получила Латвия, занявшая 19-е место рейтинга, за нею идут Эстония (21-е), Литва (29-е). Россия заняла 95-ю строчку рейтинга, а Беларусь оказалась на 125 месте. Ниже республики в рейтинге следуют Азербайджан, Руанда, Туркменистан, Кыргызстан, Индия и ряд других стран.