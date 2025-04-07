Железнодорожное движение нарушено на участке Осиповичи-Могилев

Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. По данным синоптиков, в понедельник, 7 апреля, в республике снова ожидается снег и усиление северного ветра порывами до 15−18 метров в секунду. Из-за погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности.