Железнодорожное движение нарушено на участке Осиповичи-Могилев

Из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий, усиления порывистого ветра и обильного снегопада 7 апреля на участке Осиповичи-Могилев произошло падение деревьев на железнодорожные пути.
Там также отмечается, что отдельные составы на этом направлении следуют с отклонением от графика — ориентировочно от 15 минут до часа.
В настоящее время БЖД принимает оперативные меры для устранения последствий непогоды и восстановления графика движения.
Пассажиры могут получить более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов по телефону 105 контакт-центра БЖД.
В БЖД просят граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать смещение графика при планировании поездок.
Сильные снегопады начались в Беларуси в субботу, 5 апреля. По данным синоптиков, в понедельник, 7 апреля, в республике снова ожидается снег и усиление северного ветра порывами до 15−18 метров в секунду. Из-за погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности.