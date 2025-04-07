Суд в Приморье смягчил наказание солдату из США Блэку до трех лет и двух месяцев

«Я сказала, что пойду на примирение, если он мне заплатит, к примеру, тысячу долларов. Я бы пошла на примирение, если бы он хотя бы просто извинился, а не начал в суде устраивать клоунаду о том, как он меня душил, как он меня не отпускал, как он творил всю эту [ерунду], причем смакуя это на суде. Потом сказал, что я во всем виновата. Человек не понимает, до него не доходит от слова совсем», — отмечала после вынесения приговора в прошлом году Александра Ващук.