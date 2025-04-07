Жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Теплый старт недели
В понедельник и вторник (7−8 апреля) по всей стране установится сухая и очень теплая погода. Днем температура воздуха составит от 23 до 28 градусов, местами поднимется до 30. Ночи также будут относительно мягкими — от 10 до 15 градусов.
Небольшое похолодание и дожди в середине недели
В среду, 9 апреля, в южных регионах, в отдельных районах центральных областей и Ферганской долины возможны кратковременные дожди, местами — с грозами. Ожидается кратковременное понижение температуры на 3−6 градусов. В горных и предгорных районах дожди могут быть сильными.
Кроме того, 7 апреля в предгорных и горных районах прогнозируются селе-паводковые явления. А
Возвращение жары во второй половине недели
Начиная с четверга, по всей территории республики вновь установится сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха начнет расти и к пятнице достигнет 28−31 градуса.
Погода в Ташкенте
В столице на неделе осадков не ожидается. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температурный фон будет следующим: