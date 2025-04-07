Жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 7 апреля). Узбекистан вступает в период по-настоящему весеннего тепла. По данным Узгидромета, предстоящая неделя обещает быть в основном сухой и теплой, с постепенным повышением температуры воздуха до +31 градуса к пятнице. Однако без осадков обойтись не получится — дожди и грозы ожидаются в середине недели в ряде регионов страны.