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Жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 7 апреля). Узбекистан вступает в период по-настоящему весеннего тепла. По данным Узгидромета, предстоящая неделя обещает быть в основном сухой и теплой, с постепенным повышением температуры воздуха до +31 градуса к пятнице. Однако без осадков обойтись не получится — дожди и грозы ожидаются в середине недели в ряде регионов страны.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Vaib.Uz

Теплый старт недели

В понедельник и вторник (7−8 апреля) по всей стране установится сухая и очень теплая погода. Днем температура воздуха составит от 23 до 28 градусов, местами поднимется до 30. Ночи также будут относительно мягкими — от 10 до 15 градусов.

Небольшое похолодание и дожди в середине недели

В среду, 9 апреля, в южных регионах, в отдельных районах центральных областей и Ферганской долины возможны кратковременные дожди, местами — с грозами. Ожидается кратковременное понижение температуры на 3−6 градусов. В горных и предгорных районах дожди могут быть сильными.

Кроме того, 7 апреля в предгорных и горных районах прогнозируются селе-паводковые явления. А 7—8 апреля в горах Ташкентской и Наманганской областей сохраняется опасность схода лавин.

Возвращение жары во второй половине недели

Начиная с четверга, по всей территории республики вновь установится сухая погода с переменной облачностью. Температура воздуха начнет расти и к пятнице достигнет 28−31 градуса.

Погода в Ташкенте

В столице на неделе осадков не ожидается. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температурный фон будет следующим: 7—8 апреля — 26−28°С, 9 апреля — 22−24°С, 10 апреля — 25−27°С, 11 апреля — 28−30°С. Ночью температура составит 10−15°С.