Стоимость поездки на «Валдае» до Ширяево и Винновки из Самары вновь проиндексируют

Напомним, годом ранее стоимость поездки на «Валдае» тоже индексировалась. По сравнению с 2023 г. билеты подорожали на 100 рублей для взрослых и на 50 ₽ — для детей. В 2023 году стоимость поездки на судах «Валдай» от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки была сохранена на уровне 2022 года.