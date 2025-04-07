В Сочи на складах маркетплейсов нашли 50 уклонистов от воинского учета

В ходе облавы проверено более 300 человек, из которых 50 оказались нарушителями. Все они были направлены в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства. Операция проводилась в сортировочных центрах популярных маркетплейсов, где трудятся многие натурализованные граждане.