В Сочи на складах маркетплейсов нашли 50 уклонистов от воинского учета

Проверки были организованы сотрудниками ОМОН «Зверобой-Юг» Росгвардии, полицией и следственным отделом СК РФ в Центральном и Лазаревском районах города. Целью мероприятий было выявление бывших мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на учет в военкомат.
В ходе облавы проверено более 300 человек, из которых 50 оказались нарушителями. Все они были направлены в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства. Операция проводилась в сортировочных центрах популярных маркетплейсов, где трудятся многие натурализованные граждане.
По информации пресс-службы Росгвардии, такие проверки проводятся регулярно, чтобы исключить уклонение от выполнения обязательных для граждан России обязанностей.
Власти напоминают, что несоблюдение закона о постановке на воинский учет может повлечь административное наказание. В Сочи продолжают усиливать контроль за соблюдением законодательства среди иностранных граждан, ставших гражданами Российской Федерации.