За год колесо обозрения в парке Революции принесло 64 миллиона

В Ростове колесо обозрения «Одно небо», которое находится в парке Революции, за прошлый год принесло выручку в 89 миллионов и 700 тысяч. А чистая прибыль составила 64 миллиона рублей. Об этом сообщает одна из аналитических систем, предоставляющая информацию о компаниях и организациях.
Отметим, что чистая прибыль колеса обозрения увеличилась на 11 процентов. А вот выручка уменьшилась.
Добавим, объект сейчас оценивается в 112 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что ростовское колесо обозрения вошло в рейтинг самых романтичных мест России. Аттракцион также является третьим по высоте во всей стране.