Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год колесо обозрения в парке Революции принесло 64 миллиона

За 2024 год выручка от колеса обозрения «Одно небо» составила более 89 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове колесо обозрения «Одно небо», которое находится в парке Революции, за прошлый год принесло выручку в 89 миллионов и 700 тысяч. А чистая прибыль составила 64 миллиона рублей. Об этом сообщает одна из аналитических систем, предоставляющая информацию о компаниях и организациях.

Отметим, что чистая прибыль колеса обозрения увеличилась на 11 процентов. А вот выручка уменьшилась.

Добавим, объект сейчас оценивается в 112 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ростовское колесо обозрения вошло в рейтинг самых романтичных мест России. Аттракцион также является третьим по высоте во всей стране.