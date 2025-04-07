За год колесо обозрения в парке Революции принесло 64 миллиона

В Ростове колесо обозрения «Одно небо», которое находится в парке Революции, за прошлый год принесло выручку в 89 миллионов и 700 тысяч. А чистая прибыль составила 64 миллиона рублей. Об этом сообщает одна из аналитических систем, предоставляющая информацию о компаниях и организациях.