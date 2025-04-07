В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Брестской области

«6 апреля работники МЧС выезжали на ликвидацию последствий непогоды, связанных с прохождением фронта сильного ветра. Его максимальная скорость на территории области зафиксирована по Ивацевичскому и Пружанскому районам — 17−18 м/с», — проинформировали в управлении МЧС.
В Ганцевичском, Пинском и Дрогичинском районах зафиксированы три случая падения деревьев на проезжую часть, один в Бресте — на тротуар. Спасатели провели работы по распиловке и уборке.
«Пострадавших нет. Условия жизнедеятельности людей не нарушены», — добавили в Брестском областном управлении МЧС.