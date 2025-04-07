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В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями огненного матча с «Балтикой»

Лидера Первенства российской первой лиги в Хабаровске ждали с нетерпением. Безусловно, «Балтика» на первом месте находится по праву, но местные болельщики все равно надеялись на армейцев, на то, что красно-синие дадут бой балтийцам и, чем бог не шутит, победят.

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Ошибка защитника «Балтики» стоила гостям гола — счет открыл Георгий Гонгадзе. Отыграться «Балтика» смогла только на последних минутах первого тайма. Второй гол Исламу Имамову забили с пенальти уже во втором тайме, к сожалению, в похожей ситуации, но уже в штрафной гостей, арбитр нарушения не увидел.

Армейцы уступили лидеру, но местные болельщики все равно провожали команду аплодисментами — матч вышел острым, боевым и очень зрелищным. Смотрим прекрасные фотографии пресс-службы «СКА-Хабаровска» и готовимся болеть за «красно-синих» в следующем матче.