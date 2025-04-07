В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями огненного матча с «Балтикой»

Лидера Первенства российской первой лиги в Хабаровске ждали с нетерпением. Безусловно, «Балтика» на первом месте находится по праву, но местные болельщики все равно надеялись на армейцев, на то, что красно-синие дадут бой балтийцам и, чем бог не шутит, победят.