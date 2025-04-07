Ильсур Метшин поздравил Александра Овечкина с историческим достижением

«У нас нет людей, которые не болеют за хоккей. Для нас это особая победа. В своей речи Овечкин сказал: “Русские, мы сделали это!” — отметил мэр. — Нам посчастливилось видеть его на казанских аренах: во время локаута он выступал за родной клуб, приезжал на прощальный матч Даниса Зарипова».