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«Чаще всего посягают на “народные” марки». Милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси

МВД назвало самые угоняемые в Беларуси марки авто.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно автомобили каких марок чаще всего угоняют в Беларуси, пишет sb.by.

Так, в главном управлении уголовного розыска криминальной милиции МВД сообщили, что в 2024-м в Беларуси было угнано 496 автомобилей. При этом, в целом, автоугонов становится меньше, как в Минске, так и в регионах, снизившись с 2002-го в четыре раза. При этом из всех угнанных авто за год не нашли только одну машину. Все благодаря видеокамерам на дорогах и анализу отпечатков и биологических следов на месте преступления.

При этом больше всего ТС за прошлый год угнали в Минской и Брестской областях, меньше — в Гродненской области. Чаще всего угонщики посягали на так называемые «народные» марки: «Фольксваген», ВАЗ, «Ауди», «Рено» и «Форд».

Большинство угонов совершаются пьяными преступниками.

Тем временем глава ГАИ Беларуси высказался об ужесточении ответственности за пьяное вождение.

А еще ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси.

Еще СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги.