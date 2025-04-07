«Чаще всего посягают на “народные” марки». Милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси

Так, в главном управлении уголовного розыска криминальной милиции МВД сообщили, что в 2024-м в Беларуси было угнано 496 автомобилей. При этом, в целом, автоугонов становится меньше, как в Минске, так и в регионах, снизившись с 2002-го в четыре раза. При этом из всех угнанных авто за год не нашли только одну машину. Все благодаря видеокамерам на дорогах и анализу отпечатков и биологических следов на месте преступления.