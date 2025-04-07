«Чаще всего посягают на “народные” марки». Милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси

Стало известно автомобили каких марок чаще всего угоняют в Беларуси, пишет sb.by.
Так, в главном управлении уголовного розыска криминальной милиции МВД сообщили, что в 2024-м в Беларуси было угнано 496 автомобилей. При этом, в целом, автоугонов становится меньше, как в Минске, так и в регионах, снизившись с 2002-го в четыре раза. При этом из всех угнанных авто за год не нашли только одну машину. Все благодаря видеокамерам на дорогах и анализу отпечатков и биологических следов на месте преступления.
При этом больше всего ТС за прошлый год угнали в Минской и Брестской областях, меньше — в Гродненской области. Чаще всего угонщики посягали на так называемые «народные» марки: «Фольксваген», ВАЗ, «Ауди», «Рено» и «Форд».
Большинство угонов совершаются пьяными преступниками.
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