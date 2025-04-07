В 2025 году в Казани появится 13 новых «умных» перекрестков

Умные перекрестки появятся на участках улиц:
Гагарина — Октябрьская;
Космонавтов, д. 59;
Аграрная — автовокзал «Восточный»;
Петербургская — Суконная;
Аббасова — Удивительная;
Гладилова — Табейкина;
Гладилова — Энгельса;
Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный);
Оренбургский проезд — Гареева;
Габишева — Завойского;
Аделя Кутуя — Родины;
Восход, д. 7;
Тэцевская — Теплично-Комбинатская.
К автоматизированной системе управления дорожным движением подключено 237 адаптивных светофорных объектов с 955 детекторами транспорта и 356 камер видеонаблюдения.
Таким образом, искусственный интеллект в диспетчерском центре по данным со всех подключенных устройств анализирует загруженность дорог и корректирует работу светофоров на перекрестках, что уменьшает время ожидания водителей.