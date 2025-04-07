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Хабиров пригрозил показывать пыльные дороги в прямом эфире

Глава Башкирии призвал муниципалитеты активно приводить улицы в порядок.

Источник: АиФ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал активно решать проблемы пыльных дорог и пригрозил показывать плохие примеры в прямом эфире на оперативных совещаниях в правительстве.

Свое поручение он объяснил большим количеством жалоб жителей в социальных сетях.

«Фотографируйте самые безобразные вещи, — заявил он проверяющим чиновникам на совещании 7 апреля. — Я буду показывать здесь в прямом эфире на всю республику. Пусть занимаются. Да, в этом году весна ранняя, но мы не можем до мая ждать, чтобы люди в грязи ходили».