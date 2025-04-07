Хабиров пригрозил показывать пыльные дороги в прямом эфире

«Фотографируйте самые безобразные вещи, — заявил он проверяющим чиновникам на совещании 7 апреля. — Я буду показывать здесь в прямом эфире на всю республику. Пусть занимаются. Да, в этом году весна ранняя, но мы не можем до мая ждать, чтобы люди в грязи ходили».