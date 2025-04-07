Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД снова сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев

БЖД: отклонение от графика составит до часа на могилевском направлении из-за упавших деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге вновь сказали о задержке поездов на могилевском направлении из-за снега и упавших деревьев из-за непогоды.

Днем ранее БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев.

В понедельник, 7 апреля, ситуация повторилась. Из-за сохраняющихся снегопадов и порывистого ветра на участке Осиповичи-Могилев снова на железнодорожные пути упали деревья. Это стало причиной задержки движения поездов.

— Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа, — прокомментировали в БЖД.

Еще в Минске остановили движение поездов по Московской линии метро.

Также милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси: «Чаще всего посягают на “народные” марки».

А СМИ назвали место Беларуси в рейтинге паспортов мира, оценив безвиз и налоги.