БЖД снова сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев

В Белорусской железной дороге вновь сказали о задержке поездов на могилевском направлении из-за снега и упавших деревьев из-за непогоды.
Днем ранее БЖД предупредила о задержке поездов 6 апреля на участке Осиповичи — Могилев.
В понедельник, 7 апреля, ситуация повторилась. Из-за сохраняющихся снегопадов и порывистого ветра на участке Осиповичи-Могилев снова на железнодорожные пути упали деревья. Это стало причиной задержки движения поездов.
— Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа, — прокомментировали в БЖД.
Еще в Минске остановили движение поездов по Московской линии метро.
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