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Петербург получил высокую оценку ВОЗ за поддержку пожилых граждан

Петербург стал первым российским городом, который присоединился к глобальной сети ВОЗ по формированию доброжелательной среды для граждан старшего возраста.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев отметил усилия Санкт-Петербурга в сфере заботы о пожилом населении. По его словам, продолжительность жизни определяется не только медицинским обслуживанием, но и созданием условий для активного и безопасного участия пожилых людей в общественной жизни. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Бердыклычев подчеркнул, что Петербург стал первым российским городом, который присоединился к глобальной сети ВОЗ по формированию доброжелательной среды для граждан старшего возраста. В настоящее время в эту международную сеть входят свыше 1700 городов и сообществ из более чем 60 стран мира.

Инициатива предполагает развитие инфраструктуры и сервисов, учитывающих потребности пожилых людей, включая доступность транспорта, комфорт городского пространства и вовлечённость в социальную активность.