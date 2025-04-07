Петербург получил высокую оценку ВОЗ за поддержку пожилых граждан

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев отметил усилия Санкт-Петербурга в сфере заботы о пожилом населении. По его словам, продолжительность жизни определяется не только медицинским обслуживанием, но и созданием условий для активного и безопасного участия пожилых людей в общественной жизни. Об этом он заявил в интервью ТАСС.