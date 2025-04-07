Омичей приглашают обменять монеты без комиссии

С 7 апреля в Омске проходит акция «Монетная неделя», в рамках которой жители могут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на купюры или зачислить сумму на банковский счёт. Инициатива направлена на возвращение монет в активный денежный оборот.
Как рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, принять участие в акции просто: достаточно собрать дома имеющиеся монеты и принести их в офис одного из банков-участников. Обмен производится без комиссии — как на наличные банкноты, так и на безналичный счёт. Кроме того, монеты можно сдать в некоторых сетевых магазинах.
Акция продлится до 19 апреля. Уточнить список банков и адреса отделений можно на официальном сайте монетнаянеделя.рф. Обмену подлежат только действующие монеты.
В прошлом году в рамках двух этапов «Монетной недели» омичи сдали почти 950 тысяч монет. Общая сумма, вернувшаяся в оборот, составила около 3,7 млн рублей.