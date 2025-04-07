Омичей приглашают обменять монеты без комиссии

Как рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, принять участие в акции просто: достаточно собрать дома имеющиеся монеты и принести их в офис одного из банков-участников. Обмен производится без комиссии — как на наличные банкноты, так и на безналичный счёт. Кроме того, монеты можно сдать в некоторых сетевых магазинах.