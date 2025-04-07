Теперь на электросамокаты во Владивостоке можно жаловаться официально — инструкция

Во Владивостоке начал работу чат-бот (12+), через который горожане могут сообщать о случаях неправильной парковки электросамокатов. Все обращения оперативно передаются операторам сервисов проката с помощью Муниципального центра управления и управления городской среды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что бот был создан как дополнительный инструмент контроля за порядком на улицах города. В прошлом сезоне через него поступило более 400 сообщений — большая часть была отработана менее чем за два часа.
«Чтобы не создавать помех для других участников движения — водителей, пешеходов и пользователей самокатов, — был создан специальный чат-бот. С его помощью можно оперативно сообщать о случаях неправильной парковки», — отметили специалисты в управлении.
Чтобы оставить жалобу, необходимо перейти по ссылке, прикрепить фото и указать адрес нарушения.
Сезон электросамокатов в этом году продлится с 5 апреля по 1 ноября. Владельцам напоминают об основных правилах: запрещено кататься вдвоём, управлять самокатом в нетрезвом состоянии, а на пешеходных переходах необходимо сходить с него и идти пешком. Максимальная разрешённая скорость — 25 км/ч.
В этом году в городе расширили перечень зон, где передвижение на самокатах запрещено: это площадь Борцов Революции, набережная Спортивной гавани, Мемориальный комплекс на Корабельной набережной, Рудневский мост, Золотой и Русский мосты, а также несколько путепроводов.
Во Владивостоке ввели новые ограничения для электросамокатчиков — где теперь нельзя ездить.
В список попали площади, мосты и набережные.
Кроме того, увеличилось количество «медленных зон», где самокат автоматически снижает скорость до 15 км/ч. К таким участкам отнесены Корабельная набережная, Покровский парк, набережные Университетская и Цесаревича.
Напомним, три тысячи пользователей электросамокатов во Владивостоке лишились в 2024 году своих аккаунтов за нарушение правил, еще почти полторы сотни пользователей получили реальные штрафы.