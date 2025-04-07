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Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в Омской области

Инфраструктуру обновят в 14 муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти выделили 398 млн рублей на приведение в порядок региональных автодорог. О предстоящих работах рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко 7 апреля.

«В 14 муниципалитетах Омской области в этом году планируем отремонтировать порядка 19 км дорог и два автомобильных моста, в 2026 году — еще семь км дорог общего пользования», — поделился глава региона.

Ранее «КП Омск» рассказала о запланированных восстановительных работах в Муромцевском, Усть-Ишимском и Большеуковском районах.