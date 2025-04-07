Глава Башкирии лично проинспектирует восстановление деревни после паводка

«Выплаты мы на прошлой неделе получили, начали направлять. По погибшим животным выплаты полностью произвели — их получили 29 человек. По 5 тысячам рублей, которые даем на первоочередные нужды по заявлениям — в работе, на сегодняшний день произвели выплаты на 745 тысяч рублей. На утро 7 апреля по 9 домохозяйствам мы направили выплаты по утраченному имуществу. Эту работу планируем завершить до 10 апреля», — сообщил Айрат Саитгалин.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил доложить, когда будет завершена эта работа.
«Самое главное, деньги мы вам направили, они есть. Если надо больше — выделим. Главное, чтобы людям, которые потерпели ущерб, в справедливом порядке все должно быть восстановлено», — сказал Радий Хабиров.
МинЖКХ и минтранс Башкирии также проводят работы по приведению деревни в порядок.
«С 28 марта были организованы работы по ликвидации последствий ЧС в деревне Азово. Изначально был отправлен компрессор с молотками для борьбы со льдом во дворах и на дорогах. Подведомственным предприятием был выделен экскаватор со специальным оборудованием. Впоследствии были привлечены силы для уборки мусора, восстановления и благоустройства. Помимо сил и средств Архангельского района были привлечены из других муниципалитетов три единицы техники — из Кармаскалинского и Чишминского районов и 49 рабочих из Кугарчинского района, Стерлитамака и Нефтекамска. Выполнены работы по сбору мусора, отсыпке дорог. Работы будут продолжены и на следующей неделе. Дополнительно прорабатывается вопрос восстановления заборов, поврежденных в результате ЧС», — доложила руководитель минЖКХ РБ Ирина Голованова.
По словам главы минтранса РБ Любови Минаковой, к работам по отсыпке дорог уже приступили за счет предусмотренных лимитов.
«На сегодняшний день мы с муниципалитетом прорабатываем вопросы сметы. Внутри деревни пострадало от паводка 6 км отсыпных дорог — около 10 млн рублей будет выделено», — сообщила Любовь Минакова.
После окончания работ Глава Башкирии лично проинспектирует, как помогли службы в восстановлении деревни.
«Мы готовы вам всем помогать. Выплаты сделали. Надо деревню приводить в порядок: грязь убрать, дороги отсыпать, заборы поставить. Вы когда работы завершите, мы проедем, посмотрим, как и что. С людьми поговорим», — подчеркнул Радий Хабиров.
Ранее Глава Башкирии поручил не тянуть с оценкой ущерба от паводка.