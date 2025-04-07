Глава Башкирии лично проинспектирует восстановление деревни после паводка

«С 28 марта были организованы работы по ликвидации последствий ЧС в деревне Азово. Изначально был отправлен компрессор с молотками для борьбы со льдом во дворах и на дорогах. Подведомственным предприятием был выделен экскаватор со специальным оборудованием. Впоследствии были привлечены силы для уборки мусора, восстановления и благоустройства. Помимо сил и средств Архангельского района были привлечены из других муниципалитетов три единицы техники — из Кармаскалинского и Чишминского районов и 49 рабочих из Кугарчинского района, Стерлитамака и Нефтекамска. Выполнены работы по сбору мусора, отсыпке дорог. Работы будут продолжены и на следующей неделе. Дополнительно прорабатывается вопрос восстановления заборов, поврежденных в результате ЧС», — доложила руководитель минЖКХ РБ Ирина Голованова.