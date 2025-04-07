В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум

Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.
Средства получат следующие категории семей:
- получатели детского пособия и материальной помощи через информационную систему «Единый реестр социальной защиты»;
- семьи, внесенные в «Реестр малообеспеченных семей»;
- дополнительно — семьи, не включенные в реестры, но подверженные риску бедности, на основании заключения «махаллинской семерки».
При формировании дополнительного списка «махаллинской семеркой» в первую очередь будут учитывать:
- семьи, потерявшие кормильца;
- семьи, члены которых являются инвалидами I или II группы;
- семьи, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;
- семьи, в которых проживают лица, страдающие заболеваниями, требующими длительного лечения, одиноко проживающие лица, нуждающиеся в постороннем уходе, а также одиноко проживающие престарелые и лица с инвалидностью;
- семьи, проживающие в квартирах с тремя и более семьями;
- семьи, живущие в многоквартирных домах без газоснабжения и централизованного отопления.
В документе отмечается, что количество семей в дополнительном списке не должно превышать 40% от числа семей, включенных в реестры. Хокимияты могут вносить изменения в число нуждающихся семей в разрезе махаллей в пределах этих 40%.
Кроме того, в соответствии с документом, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство будет компенсировать разницу между базовой и повышенной тарифной ставкой на электроэнергию и природный газ для определенных категорий семей.
Компенсация будет предоставляться на потребление до 150 кВт⋅ч в месяц сверх базовой нормы. Потребителям также компенсируют до 250 кубометров газа в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.