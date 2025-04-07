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В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям в Узбекистане в отопительном сезоне 2025/2026 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 млн сумов. Президент подписал постановление, предусматривающее дополнительные меры государственной поддержки нуждающегося населения при реализации рыночных механизмов в топливно-энергетическом комплексе.

Источник: Sputnik.uz

Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.

Средства получат следующие категории семей:

  • получатели детского пособия и материальной помощи через информационную систему «Единый реестр социальной защиты»;
  • семьи, внесенные в «Реестр малообеспеченных семей»;
  • дополнительно — семьи, не включенные в реестры, но подверженные риску бедности, на основании заключения «махаллинской семерки».

При формировании дополнительного списка «махаллинской семеркой» в первую очередь будут учитывать:

  • семьи, потерявшие кормильца;
  • семьи, члены которых являются инвалидами I или II группы;
  • семьи, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;
  • семьи, в которых проживают лица, страдающие заболеваниями, требующими длительного лечения, одиноко проживающие лица, нуждающиеся в постороннем уходе, а также одиноко проживающие престарелые и лица с инвалидностью;
  • семьи, проживающие в квартирах с тремя и более семьями;
  • семьи, живущие в многоквартирных домах без газоснабжения и централизованного отопления.

В документе отмечается, что количество семей в дополнительном списке не должно превышать 40% от числа семей, включенных в реестры. Хокимияты могут вносить изменения в число нуждающихся семей в разрезе махаллей в пределах этих 40%.

Кроме того, в соответствии с документом, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство будет компенсировать разницу между базовой и повышенной тарифной ставкой на электроэнергию и природный газ для определенных категорий семей.

Компенсация будет предоставляться на потребление до 150 кВт⋅ч в месяц сверх базовой нормы. Потребителям также компенсируют до 250 кубометров газа в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.