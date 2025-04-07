Омич получил в подарок лотерейный билет с миллионным выигрышем

«В день розыгрыша у мамы был день рождения. Мы сидели всей семьей в кафе и праздновали, а потом все вместе проверяли билеты в мобильном приложении “Столото”. Когда увидели на экране миллион рублей, сперва не поверили. Мама была невероятно рада: она долго шла к выигрышу, и этот билет купила именно она своей счастливой рукой», — поделился победитель.