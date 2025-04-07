Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич получил в подарок лотерейный билет с миллионным выигрышем

Уроженец Омска Максим Ж. получил в подарок от мамы на День защитника Отечества лотерейные билеты, по одному из которых в итоге выиграл внушительную сумму в 1 миллион рублей, рассказали в пресс-службе государственных лотерей. Выигрыш оказался очень вовремя: летом у мужчины запланирована свадьба.

Источник: Freepik

Примечательно, что тираж состоялся в день рождения мамы.

«В день розыгрыша у мамы был день рождения. Мы сидели всей семьей в кафе и праздновали, а потом все вместе проверяли билеты в мобильном приложении “Столото”. Когда увидели на экране миллион рублей, сперва не поверили. Мама была невероятно рада: она долго шла к выигрышу, и этот билет купила именно она своей счастливой рукой», — поделился победитель.

Сейчас Максим живет в Москве и работает в Росгвардии. Он поделился, что собирается вложить выигранную сумму в покупку платья для невесты и машины для мамы.