Эколог заявил об угрозе попадания фильтрата с горящей свалки в Новороссийске в Черное море

На горящем полигоне ТКО под Новороссийском фильтрат (жидкость, выделяемая из мусора при его гниении) мог попасть в реки, а через них — в Черное море. Такое предположение сделал эколог Георгий Каваносян, проанализировав спутниковые снимки.
По словам специалиста, на фото от 28 марта следы стока фильтрата видны в ручье Безымянный. Оттуда он мог попасть в реку Озерейка, а через нее — в Черное море. Местные жители сообщали об изменении цвета воды в реке еще 26 марта. Общая протяженность стока 13 км, подсчитал Каваносян.
Пленочные загрязнения, по словам эколога, были зафиксированы в прибрежной зоне у поселка Южная Озереевка. «Есть вероятность, что некоторые из них могут быть связаны с возможным выносом речными стоками легких фракций фильтрата с полигона ТКО», — пояснил специалист.
Ранее «Югополис» сообщал, что пожар на мусорном полигоне на горе Щелба под Новороссийском начался в ночь на 13 марта. Тлеющую свалку пытаются потушить до сих пор. Эколог Евгений Витишко предупреждал об угрозе оползня и повреждения леса, растущего вниз по склону горы.
Тем временем власти ищут подрядчика, который взялся бы реконструировать многострадальный полигон. Работы оценили в 1,5 млрд рублей. По информации «Новороссийского рабочего», для рекультивации мусорного полигона на Щелбе добавили еще 20 гектаров земли.