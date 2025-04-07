Эколог заявил об угрозе попадания фильтрата с горящей свалки в Новороссийске в Черное море

По словам специалиста, на фото от 28 марта следы стока фильтрата видны в ручье Безымянный. Оттуда он мог попасть в реку Озерейка, а через нее — в Черное море. Местные жители сообщали об изменении цвета воды в реке еще 26 марта. Общая протяженность стока 13 км, подсчитал Каваносян.