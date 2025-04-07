Карту локаций фестиваля INTERVALS опубликовали в Нижнем Новгороде

В бесплатной городской медиавыставке будут участвовать больше 25 мудиахудожников из России, Венгрии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Турции, Китая, Японии и Тайваня. Также в рамках фестиваля будут музыкальная, перформативная, образовательная, а также архивная программы. В Гербовом зале будет представлен проект, посвященный истории развития аудиовизуального и технологического искусства в СССР.