Карту локаций фестиваля INTERVALS опубликовали в Нижнем Новгороде

Фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS, который пройдет в Нижем Новгороде с 24 по 27 апреля, опубликовал карту локаций, которые будут задействованы в 2025 году в программе.
В списке Академия Маяк, Блиновский пассаж, пространство ЦЕХ *, Мытный рынок, Нижегородская ярмарка, Стрелка, выставочный пакгауз, Нижегородский планетарий, Мещерское озеро, башня крекинга, локомотивное депо завода «Красное Сормово».
INTERVALS 2025 откроет концерт в локомотивном депо завода «Красное Сормово» с участием oneheart и Piper Spray & Lena Tsibizova, также пройдет театральный перформанс.
В бесплатной городской медиавыставке будут участвовать больше 25 мудиахудожников из России, Венгрии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Турции, Китая, Японии и Тайваня. Также в рамках фестиваля будут музыкальная, перформативная, образовательная, а также архивная программы. В Гербовом зале будет представлен проект, посвященный истории развития аудиовизуального и технологического искусства в СССР.
Также 26 апреля состоится вечеринка, в лайнапе которой встретятся DJ K (Бразилия), Антоха МС, Errortica, Bad Zu, Anton Maskeliade, Finetune, Nocow и Roma Ptashenko. А