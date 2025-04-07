В Новосибирской области появятся 19 новых камер фиксации нарушений ПДД

С начала апреля 2025 года в Новосибирской области планируют установить 19 новых камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. На эти цели из бюджета выделят более 217 миллионов рублей. Об этом стало известно с сайта реестра с госзакупками.
Камеры будут следить за скоростным режимом, проездами на красный свет, пересечением стоп-линий, использованием телефонов за рулём и другими нарушениями.
Их разместят на ключевых перекрёстках Новосибирска, в Кольцово, Бердске, а также на трассах Р-256 «Чуйский тракт», Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь».