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«Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см». Синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле

Синоптики предупредили о циклоне со снегом вблизи Минска 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Снежный циклон не уходит из Беларуси и разворачивается в сторону столицы, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, анализируя данные сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, метеоэксперты предполагают, что снежный циклон, который находится над Беларусью может «подсыпать» снега в Минске. По данным спутника, холодный циклон пока никуда не ушел, именно он определяет погоду на восточной половине Беларуси. Но еще предупреждают, что он может оказаться и вблизи столицы.

— Поворачиваясь против часовой стрелки, его фронт окклюзии может опять подойти к Минску. На радаре видна зона осадков фронта, подошедшая вплотную к столице, — комментируют в телеграм-канале.

Тем временем, пришедшая в первые апрельские выходные непогода уже бьет антирекорды для этого времени года. Самые глубокие сугробы, по данным карты снежного покрова, на утро 7 апреля легли на северо-востоке Беларуси. Рекордсменом стал Могилев, где насыпало сугробов под 27 сантиметров высотой.

В Белгидромете добавляют, что в понедельник по восточной половине страны сохранится снег, мокрый снег, а местами будет метель. Ветер северного направления около 5 — 10 метров в секунду с порывами на большей части территории до 15 — 18 метров в секунду.

Днем будет в среднем −2 — +4 градуса и только по западной половине до +7 тепла. В Минске белорусские синоптики дают вероятность осадков 30 — 40%, прогнозируя небольшой снег. Днем около 0 — +2, вечером «каля нуля» — от-1 мороза до +1 градуса.

Во вторник, 8 апреля, увы, в Беларуси не будет сильно теплее, прогнозируют ночные морозы −3 — −9 градусов, а при прояснениях и до −11 ниже ноля. Днем воздух прогреется максим до +6 по западу республики, а в среднем будет −1 — +3. Кроме того, усилится ветер до 15 — 18 метров в секунду, во многих районах — кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель местами.

Еще синоптик Рябов рассказал о погоде 7−13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег».

Перед этим синоптики предупреждали о сугробах до 25 сантиметров в центральной части Беларуси на выходные 5 — 6 апреля: «Вернемся в декабрь».

Между тем БЖД снова сказала о задержке поездов до 1 часа из-за непогоды и упавших деревьев.

Еще в Минске остановили движение поездов по Московской линии метро.