«Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 см». Синоптики сказали о возвращении снегопадов в Беларуси в апреле

Так, анализируя данные сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, метеоэксперты предполагают, что снежный циклон, который находится над Беларусью может «подсыпать» снега в Минске. По данным спутника, холодный циклон пока никуда не ушел, именно он определяет погоду на восточной половине Беларуси. Но еще предупреждают, что он может оказаться и вблизи столицы.