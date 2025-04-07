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В Ростове работодатель задолжал 16 сотрудникам зарплату

Ростовское предприятие задолжало работникам более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове после вмешательства прокуратуры работодатель погасил задолженность перед 16 сотрудниками. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Коммерческая организация не заплатила 16 сотрудникам зарплату. Задолженность составила миллион и 300 тысяч рублей.

— Прокуратура Ленинского района Ростова провела проверку соблюдения трудового законодательства, — говорится в сообщении.

В итоге работодателю было внесено представление. И после вмешательства прокуратуры работникам выплатили деньги.

А руководителя организации привлекли к административной ответственности.