В двух районах Воронежа услышали звуки, похожие на взрывы

Утром в понедельник, 7 апреля, жители Воронежа сообщили в соцсетях о звуках, похожих на взрывы. Сильный грохот слышали в Центральном и Коминтерновском районе.
В правительстве Воронежской области сообщили, что никаких ЧП в Воронеже утром 7 апреля не зарегистрировали.
Напомним, утром 6 апреля ВСУ дважды атаковали газопровод в Воронежской области. По данным Минобороны, атаки произошли в 6.05 и 7.43. В результате налета БПЛА повреждены участки распределительного надземного стального газопровода низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». При падении обломков сбитого беспилотника один человек получил ушиб.