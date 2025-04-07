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В двух районах Воронежа услышали звуки, похожие на взрывы

В региональном правительстве заявили, что ЧП не было.

Утром в понедельник, 7 апреля, жители Воронежа сообщили в соцсетях о звуках, похожих на взрывы. Сильный грохот слышали в Центральном и Коминтерновском районе.

В правительстве Воронежской области сообщили, что никаких ЧП в Воронеже утром 7 апреля не зарегистрировали.

Напомним, утром 6 апреля ВСУ дважды атаковали газопровод в Воронежской области. По данным Минобороны, атаки произошли в 6.05 и 7.43. В результате налета БПЛА повреждены участки распределительного надземного стального газопровода низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». При падении обломков сбитого беспилотника один человек получил ушиб.