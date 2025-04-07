В Горячем Ключе откроют комплекс по выращиванию роз и земляники в 2026 году

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), концепция которой была закреплена в Градостроительном и Жилищном кодексах России в 2020 году. Этот механизм направлен на модернизацию городского пространства.