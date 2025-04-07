Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горячем Ключе откроют комплекс по выращиванию роз и земляники в 2026 году

В Горячем Ключе планируется открыть тепличный комплекс по выращиванию роз и земляники в 2026 году.

Источник: Reuters

Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Реализация данного проекта оценивается в 1,45 миллиарда рублей. Издание сообщило, что инвестор планирует начать строительные работы уже в текущем году.

В настоящее время завершена процедура межевания земельного участка, которая включает в себя установление и закрепление границ участка на местности. Кроме того, уже присвоены кадастровые номера и проведена экологическая экспертиза, которая помогла определить особо ценные территории.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), концепция которой была закреплена в Градостроительном и Жилищном кодексах России в 2020 году. Этот механизм направлен на модернизацию городского пространства.