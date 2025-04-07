В Горячем Ключе откроют комплекс по выращиванию роз и земляники в 2026 году

Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.
Реализация данного проекта оценивается в 1,45 миллиарда рублей. Издание сообщило, что инвестор планирует начать строительные работы уже в текущем году.
В настоящее время завершена процедура межевания земельного участка, которая включает в себя установление и закрепление границ участка на местности. Кроме того, уже присвоены кадастровые номера и проведена экологическая экспертиза, которая помогла определить особо ценные территории.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодарском крае активно реализуется программа комплексного развития территорий (КРТ), концепция которой была закреплена в Градостроительном и Жилищном кодексах России в 2020 году. Этот механизм направлен на модернизацию городского пространства.